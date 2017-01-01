В Перми открылась выставка «Россия – моя история»

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12 декабря, в День Конституции РФ, в Перми открылся исторический парк «Россия — моя история. Пермский край».

Проект реализуется в регионах России под кураторством Администрации Президента РФ. Музейный комплекс, который расположился в отреставрированных зданиях речного и железнодорожного вокзалов, рассказывает о прошлом страны с помощью современных выставочных технологий.

В открытии парка приняли участие губернатор Пермского края Максим Решетников, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Андрей Старков, заместитель председателя ПАО «Газпром» Валерий Голубев, представители краевого правительства и общественных организаций, студенты, учащиеся школ и лицеев, жители краевой столицы.

Торжественное открытие выставки началось на перроне станции Пермь-I с прибытия ретро-поезда и театрализованной экспозиции, воссоздающей детали быта XIX века. Приветствуя гостей, губернатор края выступил с предложением сделать выставку, в которой собрана уникальная экспозиция, постоянно действующей образовательной площадкой и проводить в ней уроки, факультативы и лекции.

«Уникальность нашей выставки в том, что, по словам экспертов, у нас самый большой краеведческий компонент — эта выставка не просто о нашей стране, но и о нашем крае, о том, как его история переплетена с общероссийской. Еще одна уникальность нашего мультимедийного комплекса заключается в том, что он расположен в исторических зданиях, — подчеркнул глава Прикамья. — Выставка уникальна и по своей интерактивной форме, которая интересна и понятна подрастающему поколению».

В здании вокзала Пермь I представлена историческая экспозиция периода правления Рюриковичей, а в Речном вокзале — блоки, посвященные царствованию рода Романовых, истории ХХ века и российской истории с окончания Великой Отечественной войны до настоящего времени.

Всего экспозиция состоит из 42 тем. «Только Пермский край и Казань представили свой региональный контент по всем темам. Наши коллеги очень удивились, что мы смогли это сделать за довольно короткий срок. Это была титаническая работа прикамских краеведов», — прокомментировала содержательность исторического парка в Прикамье руководитель исторического парка «Россия — Моя история» в Перми Мария Федотова.

Пермь стала 15 городом, где открылась выставка «Россия — Моя история». 10 декабря выставка начала работать в Санкт-Петербурге, сегодня исторические парки уже принимают гостей в 14 регионах. В 2018 году организаторы планируют увеличить число городов-участников до 18.

Для гостей и участников мероприятия была организована праздничная концертно-развлекательная программа, реконструированы народные гуляния царской России и продовольственная ярмарка.