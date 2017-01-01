Сбербанк может дать денег на выкуп акций «Уралкалия»

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Сбербанк ведет переговоры по участию в финансировании сделки по выкупу акций ПАО «Уралкалий» акционерным обществом «ОХК «УралХим», сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя правления банка Максима Полетаева.

По словам руководителя, пока ведутся переговоры, сам проект не запущен, так как нет и самой сделки, решение по которой должно принять внеочередное собрание акционеров «Уралкалия» 18 декабря 2017 года.

Как известно, в ноябре совет директоров компании одобрил продажу 10% акций «УралХиму», принадлежащему Дмитрию Мазепину. Если сделка состоится, то доля «УралХима» в уставном капитале «Уралкалия» может вырасти почти до 30%. На сегодня АО «ОХК «УралХим» владеет 20% акций «Уралкалия». Такое же количество ценных бумаг числится за белорусским трейдером продукции «УралХима» Дмитрием Лобяком. На дочернем предприятии компании — АО «Уралкалий-Технология» консолидировано 54,77% акций, в свободной продаже — чуть более 5% акций.