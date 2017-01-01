В Прикамье выбрали победителей конкурса ТОСов

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На конкурс поступило 116 заявок из 53 муниципальных образований. Победителями стали 68 проектов. В рамках софинансирования они получат из краевого бюджета в общей сумме 20 млн руб.

Как пояснили в министерстве территориального развития Пермского края, с каждым разом число заявок на конкурс проектов территориального общественного самоуправления растет: в 2017 году поступило 103 заявки, а в 2015-2016 гг. — всего 39 заявок.

Чаще всего по инициативе жителей в Пермском крае реализуются проекты, направленные на обустройство детских и спортивных площадок, ремонт и благоустройство источников водоснабжения и памятников Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба правительства.

«Новый компаньон»