Инвестпроект ЦБК «Кама» отложили из-за проблем банка

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Владельцы бумажного комбината «Кама» приостановили реализацию крупного инвестпроекта по строительству в Краснокамске производства легкомелованного картона.

Вчера, 12 декабря, губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что проект еще можно реанимировать.

«Из крупных проектов у нас завис ЦБК «Кама», и мы ведём переговоры. Там основным инвестором был банк «Открытие». К сожалению, проблемы банка перекинулись на проект. Пытаемся найти способ реанимировать проект, потому что он очень важен для края», — сообщил глава региона.

Напомним, в декабре 2016 года «Кама Картон» и банк «Открытие» подписали кредитный контракт и заключили трёхстороннее соглашение с правительством Пермского края о реализации нового масштабного инвестиционного проекта стоимостью около 30 млрд руб. В рамках проекта на базе целлюлозно-бумажного комбината «Кама» планировали открыть выпуск мелованного картона и создать около 300 новых рабочих мест. Планировалось, что за десять лет работы производства картона краевой бюджет за счёт налогов пополнится почти на 3,5 млрд руб.