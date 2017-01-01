Прокуратура добилась восстановления транспортного сообщения между посёлками и Горнозаводском

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Прокуратура Горнозаводского района Пермского края проверила обращение жителей посёлка Старый Бисер по факту отсутствия транспортного сообщения между посёлками Старый Бисер и Станция Бисер, а также между Горнозаводском и этими населёнными пунктами.

В краевой прокуратуре рассказали, что в указанном районе обслуживание населения пассажирским транспортом отсутствует, из-за чего жители не имеют возможности посетить учреждения здравоохранения, а также органы государственной власти и социальные службы, расположенные в Горнозаводске.

По итогам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию Горнозаводского муниципального района организовать транспортное сообщение между посёлками Старый Бисер, Станция Бисер и Горнозаводском.

Исковые требования прокурора удовлетворены. Судебный акт вступил в законную силу, надзорное ведомство контролирует его исполнение.