В Перми обсудили вопросы развития маршрутной сети аэропорта

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На площадке нового терминала аэропорта «Большое Савино» состоялась рабочая встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова с депутатами регионального Законодательного собрания.

Глава Прикамья поблагодарил администрацию пермского аэропорта и представителей генеральных подрядчиков за выполненные в срок строительные работы. Вместе с председателем Законодательного собрания Пермского края Валерием Сухих губернатор вручил благодарственные письма работникам АО «Международный аэропорт «Пермь» и ООО «Альфа Строй».

«Новый терминал — это, конечно, серьезный импульс развития инвестиционной привлекательности региона. Уверен, запас пассажиропотока, который у нас появился с открытием нового терминала, позволит выстраивать отношения со странами ближнего и дальнего зарубежья и увеличить туристический пассажиропоток в Прикамье», — отметил Максим Решетников.

Во время экскурсии по вновь открытому терминалу краевые парламентарии ознакомились с возможностями нового аэровокзального комплекса и еще раз подчеркнули, что появление нового терминала — долгожданное событие для всего региона.

«Новый терминал — это то, чего мы все давно ждали. У нас в Перми довольно много международных брендов, и у нас есть культурная составляющая, известная на весь мир. Поэтому нам не хватало современного аэровокзала, чтобы принимать гостей на высоком уровне», — прокомментировал открытие нового аэровокзального комплекса депутат Законодательного собрания Александр Бойченко.

С коллегой согласен депутат Заксобрания Виктор Плюснин: «Нам бы очень хотелось, чтобы наш аэропорт максимально приблизился к европейскому уровню обслуживания. Новый терминал дает региону возможность развития международного авиасообщения. В частности, это могут быть как страны ближнего зарубежья: Армения, Грузия, Узбекистан, Азербайджан, так и страны Европы и восточное направление».



Депутаты оценили транспортную развязку у аэровокзального комплекса и отметили важность развития нового терминала как транспортного хаба, который имеет транспортную доступность и комфортный подъезд.

«Мы подняли сразу несколько насущных вопросов о развитии маршрутной сети пермского аэропорта. По итогам губернатор дал поручение создать рабочую группу, чтобы учесть интересы туристического и бизнес-сообществ. Уверен, это позволит грамотно обозначить задачи по дальнейшему развитию аэропорта», — подчеркнул важность проведения рабочей встречи депутат Законодательного собрания Прикамья Сергей Клепцин.

Предполагается, что совместная рабочая группа будет заниматься рассмотрением вопросов дальнейшего развития аэропорта и расширения маршрутной сети авиаперевозок.

Источник - пресс-служба администрации губернатора Пермского края