Генподрядчик сократил отставание по строительству пермского зоопарка

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил, что «РЖД-строй», которого ранее подвели субподрядчики, теперь ведёт работы собственными силами.

«Вчера мне доложили, что отставание удалось сократить на 10 дней. До этого отставание только увеличивалось. Михаил Сюткин (прим. ред.: первый заместитель председателя правительства — министр строительства и архитектуры Пермского края) лично отвечает за этот проект. УКС там «живет» постоянно. Боюсь сглазить, но «РЖД-строй» очень много ресурсов сейчас мобилизовал на эту площадку. До конца декабря сюда прилетит руководство, которое курирует стройку в РЖД. Будем дополнительно обсуждать перспективы еще большего ускорения работ по данному проекту», — рассказал глава региона.

Напомним, государственный контракт с «РЖД-строй» заключили в январе 2017 года. Стоимость работ составила 1,833 млрд. руб. В октябре генподрядчика строительства пермского зоопарка во второй раз оштрафовали на 10 млн рублей за срыв сроков. Отставание составляло почти пять месяцев.