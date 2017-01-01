Манеж «Пермь Великая» откроется после проведения дополнительных экспертиз

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Фото: Константин Долгановский

В конце ноября крытый футбольный манеж «Пермь Великая» наконец сдали в эксплуатацию. Однако начать занятия внутри спортивного объекта пока невозможно.

Как сообщил сегодня, 12 декабря, глава региона Максим Решетников, чтобы начать в манеже спортивные занятия, сначала нужно пройти процедуру определенной сертификации и аккредитации.

«Сейчас, соответственно, оформляется постановка на баланс, кадастровый учет и так далее. Это определённое время займет. Сдача объекта шла непросто, и ряд вопросов остался. Мы назначили ряд дополнительных экспертиз и дополнительных работ. По их итогам примем решение по окончательной готовности здания для ребятишек», — объяснил губернатор.

Также глава региона отметил, что у краевых властей есть вопросы по стоимости работ, которые подрядчик предъявил к оплате. «Минстрой сейчас с этим разбирается. Назначены дополнительные экспертизы, и мы здесь взаимодействуем вместе с правоохранительными органами, чтобы окончательно разобраться в этой ситуации», — добавил Максим Решетников.

Напомним, строительство манежа, который позволит вести занятия детским футбольным школам в круглогодичном режиме, началось в 2015 году. Но сдача объекта в эксплуатацию неоднократно переносилась.