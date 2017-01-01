Администрация Перми начинает штрафовать УК за плохую уборку снега Специалисты администрации Мотовилихи провели рейд по придомовым территориям и сразу выявили 62 нарушения

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

В администрации Перми ещё раз рассказали об обязанностях УК в зимний период. Управляющие компании обязаны чистить дороги и тротуары во дворах от снега, посыпать песком пешеходные зоны, ступени лестниц, обрабатывать дороги противогололедными материалами, чистить крыши от снега, наледи и сосулек.

«В Мотовилихинском районе нарушения были выявлены у УК «Жилые Комплексы» — не очищены от снега проезды по улице Лядовская,125, 127, 127а. ТСЖ «Пушкарская, 100» также допустило наличие колеи. УК «Домком» по улице Старцева, 7 не почистила проезд и входные группы, также там не вывезен крупногабаритный мусор. УК «МАСТЕР КОМФОРТА» допустила складирование веток на придомовой территории по улице Уральской, 110», — рассказали в мэрии.

В ходе объезда с положительной стороны была отмечена УК «КОД», обслуживающая дома в микрорайоне Вышка-2. Несмотря на продолжительный снегопад, УК «ЛИДЕР» в кратчайшие сроки устранила выявленные нарушения, почистив крыши домов по улице Лядовской, 113, 115, улице Гарцовской, 52.

По итогам управляющим организациям направлены уведомления на устранение нарушений, а также возбуждены административные производства. Отметим, что с начала 2017 года в зимний период составлено 167 протоколов в отношении нарушителей правил благоустройства и наложено около 2 млн руб. штрафов.