В Прикамье появятся три негосударственных детских летних лагеря Детские лагеря реконструируют в Добрянке, Янычах и Новоильинске

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Фото: Сергей Копышко

Сегодня, 12 декабря, на заседании правительства Пермского края были приняты два постановления о передаче двух имущественных комплексов, принадлежащих региону, по предоставлению летнего отдыха негосударственным организациям.

Это детские оздоровительные лагеря в Добрянке и Янычах. Отбор концессионера будет проходить в рамках конкурсных процедур. Основные условия для победы: объём средств, который будет вложен, инвестирован в реконструкцию объекта, и объём концессионных платежей.

«По факту, мы должны уже в следующем году получить два готовых загородных лагеря. Плюс, третье соглашение по лагерю в Новоильинском у нас почти готово. То есть, три лагеря и, соответственно, более 500 мест для отдыха и оздоровления детей в одну смену, — рассказывает министр социального развития Прикамья Павел Фокин. — Для Пермского края это новация в части летнего загородного отдыха. Наша задача, чтобы на территории региона было больше организаций, которые могли бы предоставлять такую услугу. То есть, дать возможность именно негосударственным организациям эту услугу оказывать качественно и соответствовать всем стандартам».