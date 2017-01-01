Спортсменка из Березников установила новый рекорд на Международном турнире по легкой атлетике

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В начале декабря Анастасия Семейкина из Березников приняла участие 60-ом Международном турнире по легкой атлетике в городе Брест республики Беларусь. Девушка стала победительницей в беге на дистанции 300 и 600 метров и установила новый рекорд Международного турнира — 600 метров за 1 минуту 37 секунд.

Анастасию тренирует Владимир Петрович Лунегов. Поездка в Брест состоялась при финансовой поддержке филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в рамках реализации программы «УРАЛХИМ — детям».

«Я занимаюсь легкой атлетикой всего четыре года в спортивной школе олимпийского резерва «Темп». За меня болели все: родители, друзья, школьные товарищи, наши березниковские спортсмены и, конечно же, тренер. Спасибо всем за поддержку! Я буду стремиться покорять спортивный Олимп и дальше. В будущем я хочу стать олимпийской чемпионкой!», — говорит Анастасия Семейкина.

Всего в Международном турнире по легкой атлетике приняли участие более 400 юных спортсменов. За награды боролись команды Беларуси, России, Польши, Украины, Литвы, Латвии и Молдовы. Легкоатлеты соревновались в беге на дистанциях 60, 300, 600, 1000 и 2000 м, в спортивной ходьбе на 3000 и 5000 м, в прыжках в длину и высоту, в прыжке с шестом, а также в тройном прыжке. Также спортсмены мерились силами в толкании ядра, метании копья, диска и молота.





«Новый компаньон»