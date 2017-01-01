В Перми появятся две новые остановки

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Общественный транспорт будет останавливаться около новых остановочных пунктов «Улица Гайвинская» и «Торговый комплекс «Лента» с 15 декабря.

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, остановки «Улица Гайвинская» появятся на улице Гайвинской в районе домов №18 и №11 по улице Пулковская. Здесь будут осуществлять посадку и высадку пассажиров автобусные маршруты №18, 24 44, 49, 71 и 73.

Остановочные пункты «Торговый комплекс «Лента» установили на улице Подлесной в районе здания №66 на проспекте Парковом. Там будут останавливаться автобусы №47 и троллейбусы маршрутов №10, 12, 13.