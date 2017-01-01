Расширена программа добровольного медицинского страхования для сотрудников Группы «Уралкалий»

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С 1 января 2018 года расширяется комплекс медицинских услуг, которыми могут воспользоваться сотрудники Группы «Уралкалий» в рамках программы добровольного медицинского страхования (ДМС).

Так, по направлению профильных врачей лечебно-профилактических учреждений и при наличии страхового случая плановая госпитализация сотрудников в больницы Перми, Березников, Соликамска будет осуществляться по полису ДМС. В отличие от аналогичной услуги в рамках программы обязательного медицинского страхования, пациентам в данном случае будет предоставляться палата повышенной комфортности. Также расширяются возможности использования дорогостоящих методов диагностики, например, таких как магнитно-резонансная и компьютерная томографии.





Справка:

Все сотрудники Группы «Уралкалий» являются участниками программы добровольного медицинского страхования. В 2017 году на реализацию программы ДМС было направлено около 100 млн рублей. В рамках ДМС работники имеют право на амбулаторно-поликлиническую помощь, лабораторные исследования, госпитализацию, терапевтическую и хирургическую стоматологию, а также вызов врача на дом. При стаже работы от трёх лет компания оплачивает сотрудникам и дорогостоящие дополнительные медицинские услуги. Это могут быть лекарственные препараты на сумму до 25 тыс. рублей, стационарная помощь, а также оперативные вмешательства стоимостью до 200 тыс. рублей.

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