В Перми впервые выступит «Студия новой музыки» 14 декабря ансамбль Московской консерватории представит пермякам «музыку революции»

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«Студия новой музыки» впервые за свою почти 25-летнюю историю приезжает в столицу Прикамья и привозит уникальный проект «Красное колесо», посвященный русскому музыкальному авангарду первого послереволюционного десятилетия.

«Красное колесо» — это музыка молодых Прокофьева и Шостаковича в совершенно непривычном неклассическом амплуа, а также целого круга композиторов-авангардистов. Полностью эта программа была сыграна в сентябре-декабре 2017 года в Рахманиновском зале Московской консерватории. И, помимо него, произведения, вошедшие в проект «Красное колесо», звучат всего на двух площадках в России — в екатеринбургском Ельцин Центре и в пермской частной филармонии «Триумф».

9 музыкантов «Студии новой музыки» исполнят квинтет «Трапеция» для скрипки, альта, гобоя, кларнета и контрабаса, написанный Сергеем Прокофьевым в 1924 году, и «Камерную симфонию» Гавриила Попова 1927 года.

Концерт будет сопровождаться комментариями об эпохе и произведениях русского музыкального авангарда музыковеда, директора Центра современной музыки при Московской консерватории Веры Серебряковой. Также перед концертом в Центре городской культуры она прочитает лекцию «Революция и музыка». Речь пойдет о том, как события 1917 года изменили историю русской музыки, о раннем русском музыкальном авангарде 1910-1920-х годов, о незаслуженно забытых и вычеркнутых из истории именах, о манифестах и конструктивизме в музыке, которые по духу близки шедеврам русского художественного авангарда (Малевич, Кандинский, Ларионов, Шагал).

Начало лекции — 15.00, концерта — 19.00.

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