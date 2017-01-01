Пермский режиссёр Павел Печёнкин избран в правление Союза кинематографистов России Режиссёр будет курировать вопросы документального кино российских регионов

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Режиссёр Павел Печёнкин

Пермский режиссёр документального кино, продюсер, президент МКФ «Флаэртиана» и директор КГАУК «Пермкино» Павел Печёнкин вошёл в правление Союза кинематографистов РФ. Это решение было принято 11 декабря в Москве на X съезде Союза кинематографистов России, сообщает пресс-служба «Пермской синематеки».

«Я буду курировать вопросы российского документального кино в регионах. Сейчас кино в основном развивается в республиках, таких как Башкирия и Татарстан. Кроме этого, документальное кино хорошо развито в Ярославле, в Калининграде. Важно, чтобы все регионы России были включены в процесс создания документального кино. Для меня, в первую очередь, важна ситуация развития этой сферы в Перми», — прокомментировал «Новому компаньону» Павел Печёнкин.

Напомним, Павел Печёнкин является лауреатом кинопремии «Золотой Орёл» в номинации «Лучший документальный фильм 2015 года» (за фильм «Варлам Шаламов. Опыт юноши»), академиком общественной российской киноакадемии «Ника», а также членом Общественной палаты Пермского края.

На съезде присутствовало 278 делегатов. Путем открытого голосования был выбран и утверждён 61 член Правления СК РФ. Помимо Павла Печёнкина, в правление избраны режиссёры Сергей Мирошниченко, Александр Адабашьян, Сергей Снежкин и другие. Председателем правления избран Никита Михалков.

Как сообщил Павел Печёнкин пресс-службе «Пермкино», в ближайшее время пройдёт совещание по проблемам документального кино в России. Сформированные на нём решения направят президенту страны.



