Минсоцразвития Прикамья направил в Госдуму предложения по альтернативным способам обеспечения детей-сирот жильём

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Сегодня, 12 декабря, на заседании правительства Пермского края министр социального развития региона Павел Фокин представил доклад о сопровождении детей-сирот, проживающих в Спецжилфонде.

На сегодняшний день в специальном жилищном фонде проживает более 3,5 тыс. детей-сирот. Из них 1165 человек нуждаются в сопровождении — получении профессионального образования и трудоустройстве, налаживании быта и ведении домашнего хозяйства, оформлении мер социальной помощи и поддержки.

«По поручению губернатора Прикамья Минсоцразвития края подготовил необходимые изменения в федеральное законодательство. Мы считаем, что для тех детей-сирот, которые уже действительно готовы вести самостоятельный образ жизни, необходимо ввести альтернативные способы обеспечения жильём. Это удобней, потому что многие такие семьи уже получили материнский капитал и могут самостоятельно принимать решение о том, какое жильё им покупать, где им будет удобней, — отметил Павел Фокин. — Такое предложение сейчас подготовлено и уже направлено в Госдуму».