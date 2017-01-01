Руководителем краевого управления Минюста назначили Юлию Андрианову

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Бывшего председателя комитета ЗАГС Пермского края согласовали на должность исполняющего обязанности начальника управления Минюста РФ по Пермскому краю.

Как сообщается на сайте краевого управления Минюста, Юлия Андрианова имеет классный чин государственного советника юстиции 3 класса и госсоветника Пермского края 2 класса. С 2010 по 2013 годы она занимала должность главного судебного пристава Пермского края, потом была советником губернатора Виктора Басаргина, а с июля 2014 года по ноябрь 2017 года возглавляла комитет ЗАГС Пермского края.

Напомним, должность руководителя краевого Минюста стала вакантной еще в декабре 2016 года, после того как Рустем Юсупов возглавил администрацию губернатора.