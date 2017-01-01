Сбербанк и Пермский театр оперы и балета провели совместную Благотворительную елку

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12 декабря Пермское отделение Сбербанка совместно с Пермским академическим театром оперы и балета им. П. И. Чайковского провели благотворительную новогоднюю елку для детей из подшефных детских домов, социально-реабилитационных центров, детей из малообеспеченных семей и детей-инвалидов.

Данное мероприятия положило старт благотворительному проекту «Марафон добрых дел». «Марафон добрых дел» — это социальная инициатива Сбербанка. Банк призывает всех партнеров и клиентов вместе совершать добрые дела и делать наш край лучше.

Более 400 малышей в возрасте от 4 до 12 лет приехали в театр оперы и балета, чтобы увидеть спектакль «Малахитовая шкатулка». В числе приглашенных — ребята из подшефных детских домов Сбербанка — участники программы «Счастливое детство».

Специально для ребят Сбербанк организовал развлекательную программу до начала спектакля. Хоровод вокруг Новогодней елки, увлекательное общение с Дедом Морозом и Снегурочкой и другими сказочными героями, конкурсы и сюрпризы — все это позволило создать прекрасное предновогоднее настроение. Всех юных гостей ждали сладкие подарки от Деда Мороза. Часть подарков передана в детские дома тем детям, кто не смог приехать на елку по состоянию здоровья.

«Новый год — это тот праздник, который должен прийти к каждому ребенку! Невозможно передать словами те эмоции, которые ребята испытывают, когда зажигают на елке огни, встречают Деда Мороза и получают подарки! Мы рады, что можем быть причастны к этому маленькому чуду! — отметил управляющий Пермским отделением Сбербанка Сергей Безродный. — Новогодняя елка в Оперном театре уже стала хорошей традицией. В Сбербанке сильны традиции добра. Это не только поддержка значимых социальных и культурных проектов, но и благотворительность. Банком реализуется большой благотворительный проект «Счастливое детство». Сегодня мы обращаемся к нашим партнерам, клиентам с предложением запустить «Марафон добрых дел»!»

Пермское отделение Сбербанка сотрудничает с Пермским академическим театром оперы и балета имени П. И. Чайковского, оказывая поддержку в реализации творческих планов театра, с 2003 года. С 2007 года банк и театр организуют совместные благотворительные новогодние мероприятия для детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. В этом году Сбербанк также организовал развлекательную программу и приготовил сладкие подарки, а театр обеспечил бесплатный показ спектакля.

По сообщению пресс-центра пермского отделения ПАО Сбербанк