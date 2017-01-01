Максим Решетников: Все последние годы регион наращивал темпы обеспечения детей-сирот жильём 12 декабря на заседании правительства Пермского края обсудили предоставление жилья детям-сиротам

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Дома для детей-сирот

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Напомним, что с 2013 года поменялось федеральное законодательство, в связи с чем право на жильё получили не только дети-сироты, не имеющие жилья, но и те, у которых площадь меньше норматива, либо находится в непригодном состоянии. В результате практически одномоментно в Прикамье очередь увеличилась в три раза — до 1700 человек.

«Все эти годы регион пытался наращивать темпы обеспечения детей-сирот жильём. Но с каждым годом количество тех, кто вновь получал право, увеличивалось. Таким образом, очередь не уменьшалась. В этом году мы впервые добились убывания очереди. То есть, количество детей-сирот, получивших жилое помещение, превысило количество детей-сирот, вновь признанных нуждающимися в жилье, — отметил губернатор Прикамья Максим Решетников. — На начало года в очереди находилось более 3800 человек. В этом году почти 800 детей-сирот удалось обеспечить жильём. И до конца года мы должны перешагнуть рубеж в 1050 человек», — сказал Максим Решетников.

Министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин доложил, что с 1 июля 2017 года полномочия по обеспечению жильём детей-инвалидов переданы органам местного самоуправления, что должно помочь в приобретении жилых помещений без привязки к месту жительства сироты.

«Одной из существенных проблем формирования спецжилфонда являлось формирование анклавов. У нас получались целые кварталы, микрорайоны, построенные под обеспечение жильём детей-сирот. Ключевая проблема, которая в связи с этим возникала — это социализация таких людей. В связи с этим в 2017 году было принято решение ограничить количество квартир для детей-сирот в доме или подъезде — не более 25%», — рассказал Михаил Сюткин.

Добавим, что по поручению губернатора Пермского края, инспекция государственного жилищного надзора создала комиссию, которая обследует текущее состояние предоставленных жилых помещений сиротам.

Всего комиссия обследовала 2573 квартиры. Из них соответствует требованиям 1941 квартира. В 632-х выявлены нарушения по содержанию. В19 квартирах устранены все нарушения, а продавцам выставлены требования по возмещению расходов. В 613 квартирах, где проживают дети-сироты, обнаружены нарушения общедолевого имущества, выдано 171 предписание УК. На сегодняшний день нарушения устранены в 555 квартирах, на контроле ещё 58 квартир.