Пермский край получил землю для решения проблем обманутых дольщиков
АИЖК по поручению Правительства России безвозмездно передало Пермскому краю для решения проблем обманутых дольщиков 23 земельных участка общей площадью 77,7 га в Пермском районе. Из них 57 га расположены рядом с деревней Паздерино, а 20,7 га — в селе Лобаново.
Как сообщает пресс-служба АО «АИЖК», земли будут использованы для помощи 515 дольщикам проекта «Первый Пермский микрорайон».
Руководитель инициативной группы дольщиков «Первого Пермского микрорайона» Наталья Трушникова отметила, что ускорить процесс возведения домов и ввода их в эксплуатацию невозможно в силу судебных разбирательств. «Если все же получится, то это хорошо», — добавила дольщица.
Напомним, в 2013 году «КамСтройИнвест» получила разрешение на строительство в селе Лобаново 110 тыс. кв. м жилья. На первом этапе предполагалось возвести 12 трехэтажных домов на 515 квартир. Летом 2015 года стройка была заморожена, а через год полиция возбудило уголовное дело по факту «мошенничества в особо крупном размере». В начале августа Арбитражный суд Пермского края признал компанию-застройщика банкротом. В августе краевые власти представили результаты обследования двенадцати домов «Первого пермского микрорайона». По мнению экспертов, большинство из них в случае завершения строительства и переделки конструкций будут пригодны для проживания. Одно здание придется разбирать и возводить заново. В 2018 году «Первый Пермский микрорайон» в селе Лобаново собираются передать в ЖСК. Все объекты предполагается достроить к 2021 году за счет средств ПАИЖК. Ориентировочная стоимость достройки — 300 млн рублей.