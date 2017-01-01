Куда бизнес — там и связь: тысячи сотрудников пермских предприятий прокачали интернетом

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С начала года пермские связисты модернизировали и построили более 100 базовых станций для предприятий края. Улучшения качества связи коснулись 17 000 сотрудников компаний.

В 2017 году компания дополнительно установила базовые станции на территориях, где расположены промышленные предприятия, объекты добычи или транспортировки природных ресурсов — Чайковском, Осинском, Чернушенском, Пермском районах. В Соликамском и Кунгурском районах улучшена связь на нефтепромыслах Баклановский и Красновишерский. По запросу клиентов на заводах организовали защищенные каналы связи.

«Среди наших бизнес-клиентов — крупнейшие предприятия ведущих отраслей промышленности Прикамья, в том числе подразделения национальных корпораций «Газпром», «ЛУКОЙЛ» и «Сибур». Ежегодно мы развиваем инфраструктуру с учетом их мобильных потребностей. Объекты предприятий могут находится вдали от населенных пунктов и трасс, в буквальном смысле «в полях». Новая телеком-инфраструктура появилась в этом году на территории «Сибур-Химпром», «МРСК Урала», «Уралоргсинтез», что обеспечило работникам высокое качество голосовой связи и высокоскоростной мобильный интернет», — говорит директор Пермского отделения компании «МегаФон» Петр Козловский.

Инженеры «МегаФона» развернули телеком-инфраструктуру в Чайковском на территории предприятия «Новые фитинговые технологии». Строительство нового завода завершилось в феврале, а общая сумма инвестиций в проект составила 4,4 млрд рублей.

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