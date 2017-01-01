Пермское отделение ЛДПР выберет делегата на съезд партии А также отчитается об итогах своей деятельности за 2017 год

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Фото: Константин Долгановский

В субботу, 16 декабря, состоится внеочередная конференция Пермского реготделения ЛДПР. Руководитель фракции в Законодательном собрании Прикамья Олег Постников сообщил «Новому Компаньону», что главной повесткой конференции станет избрание делегата на съезд партии, на котором ЛДПР выдвинет своего кандидата на выборы президента России. Скорее всего, делегатом от Пермского края станет сам Олег Постников.

Кроме того, на конференции региональное отделение партии отчитается об итогах своей деятельности в Законодательном собрании и в Пермской городской думе в 2017 году. «Раньше в отделении не принято было отчитываться, но в этом году мы решили, что должны подвести итоги работы», — отметил Олег Постников.

Напомним также, что перед конференцией пермские либерал-демократы проведут в Театральном сквере Перми публичную акцию против состояния сферы ЖКХ. В ходе мероприятия активисты собираются обсудить ситуацию с краевым фондом капремонта, регулирование управляющих компаний, рост тарифов и отсутствие в Прикамье единой схемы оборота бытовых отходов.