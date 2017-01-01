Что надо успеть сделать в декабре? Купить новый автомобиль Toyota или Lexus до повышения цен!

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Это уже практически всем известный факт: цены на иномарки в новом 2018 году с большой вероятностью вырастут. Главная причина заключается в том, что Министерство финансов РФ заложило в бюджет 2018—2020 годов сразу несколько новых сборов с автомобилистов. Так, планируется рост утилизационных сборов на автомобили и шины и повышение акцизов на мощные авто. В результате рост цен может составить 10—15%.

Коммерческий директор компании VERRA Антон Королик:

— Это действительно так. Мы честно предупреждаем своих клиентов о полученной нами информации: роста цен, вероятно, не избежать. Например, по нашим расчетам, городской кроссовер Toyota RAV4 подорожает не менее чем на 185 тыс. руб., внедорожник Land Cruiser Prado — на 340 тыс. руб., кроссовер премиального сегмента Lexus NX — на 257 тыс. руб., а флагманский внедорожник Lexus LX будет стоить примерно на 700 тыс. руб. больше.

Но для тех, кто намерен успеть до роста цен, есть и хорошие новости. В декабре сложилась уникальная ситуация для покупки. Во—первых, вы еще успеете забронировать новую Toyota или Lexus по старым ценам. Во—вторых, ваш автомобиль при обмене на новый будет стоить дороже, ведь по документам он на год моложе. Кроме того, мы предлагаем специальные условия, которые позволят купить новую Toyota или Lexus с выгодой до 350 тыс. руб. Прибавьте пониженные процентные ставки и программу господдержки — и станет ясно, что за автомобилем надо ехать прямо сейчас.

Успевайте приобрести новые автомобили Toyota и Lexus до повышения цен в автоцентрах на ул. Героев Хасана, 79 и 81 и на шоссе Космонавтов, 306.

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