В Перми оценили уровень правовой грамотности населения 9 декабря жители Прикамья приняли участие во Всероссийском правовом диктанте

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В декабре отмечается сразу два значимых события: Международный день защиты прав человека и День Конституции Российской Федерации. В преддверии праздников более чем в 60 городах страны прошел Всероссийский правовой диктант, призванный протестировать уровень правовой грамотности граждан РФ.

Более тысячи человек написали диктант в Перми, Краснокамске, Березниках, Кунгуре, Звездном, Чусовом. Это в пять раз больше, чем в 2016 году. За парты сели пенсионеры, студенты, сотрудники школьных и дошкольных учреждений, предприниматели, работники бюджетных учреждений.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков:

— Я очень рад, что в России появляются новые формы популяризации правовых знаний. И очень символично, что диктант состоялся накануне международного Дня защиты прав человека и Дня Конституции России. Я уверен, что проведение правового диктанта войдет в традицию и на следующий год его напишет еще больше жителей Прикамья, ведь от участия в мероприятии выигрывает каждый. Участники диктанта не только проверили свои знания, но и поняли, что имеют возможность обратиться к законам и к Конституции, чтобы убедиться в своей правоте и суметь защитить свои права. Появилось больше энтузиастов, которые будут нести знания об основах конституционного строя, основах законодательства, что сегодня крайне необходимо.

По словам Павла Микова, на данный момент по поведению людей, особенно молодых, часто видны проблемы правового нигилизма и недоверия к государственной системе. И их преодоление — задача тех, кто создает законы, и тех, кто обеспечивает их реализацию. «Благополучие всех нас зависит от того, насколько мы умеем защищать свои интересы и права и знаем о тех службах, которые готовы прийти к нам на помощь. Мы должны стремиться к тому, чтобы у каждого человека в России сохранилось чувство справедливости, веры в закон и уверенность в том, что его права будут надежно защищены государством. И этому способствует правовой диктант», — отметил омбудсмен Прикамья.

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю Алексей Юшков подчеркнул, что правовой диктант — это способ оценить состояние правовой грамотности в обществе.

«Развитие правовой культуры в целом сказалось и на нашей службе: когда настали времена реформ, бывшие вчерашние технические специалисты и инженеры вынуждены были развивать свои знания в области права, в том числе и административного. И мы были свидетелями того, насколько тяжело проходил этот процесс. Сегодня технический прогресс сильно шагнул вперед, особенно в информационном плане, и за ним остальные сферы, на мой взгляд, не успевают. Поэтому очень важно стимулировать гармоничное развитие как правовой, так и нравственной культуры. В силу своих должностных обязанностей я сталкиваюсь с проблемами недостаточной правовой грамотности граждан в сфере персональных данных, информационной безопасности в интернете. Поэтому я считаю, что проведение правовых диктантов способствует популяризации правовой культуры в обществе и гармонизации всех сфер деятельности», — подытожил Алексей Юшков.

По данным организаторов диктанта, каждый гражданин нашей страны в течение года сталкивается с 5-7 правовыми проблемными ситуациями. Люди с низким уровнем правовой грамотности решают подобные проблемы неэффективно и несвоевременно и терпят не только моральные, но и материальные убытки. Каждый россиянин от незнания базовых основ права и несвоевременного обращения к профессиональным юристам в среднем теряет 100 тыс. руб. в год. Именно поэтому проведение диктанта активно поддержал генеральный директор Центра развития социальных проектов Пермского края «Содействие» Константин Каменев.

По словам председателя попечительского совета благотворительного фонда «Берегиня» Ольги Сапко, для нее участие в проведении правового диктанта является значимым событием, поскольку она является профессиональным юристом и занимается этой деятельностью более 20 лет как со стороны законотворца, так и со стороны человека, несущего в народные массы правовые знания. «Еще в конце 1990-х годов я начала создавать бесплатные юридические консультации для пожилых людей, представлять их интересы в суде, и это стало началом моей благотворительной деятельности. Сейчас меня радует, что оказание бесплатной юридической помощи в России законодательно закреплено, и любой человек может узнать свои права и получить юридические знания хотя бы на минимальном уровне», — рассказала Ольга Сапко.

Первый проректор Пермского национального исследовательского политехнического университета Николай Шевелев:

— То, что в Перми диктант состоялся на территории ПНИПУ, — закономерно, ведь мы имеем прекрасно технически оснащенные помещения, и постоянно поводим разные диктанты, так как понимаем значимость просвещения наших граждан во всех сферах. Представители бизнеса уже имеют определенный уровень правовых знаний, а вот для студенчества и жителей, которые ежедневно вступают в правовые отношения, повышение правовой грамотности — это очень важный момент. В качестве примера могу сказать, что в былые времена учебные программы не содержали правовых элементов, а на сегодняшний день наши студенты изучают основы правовой грамотности уже в рамках освоения основных образовательных программ. Правовой диктант дал им возможность проверить свои знания. Для проведения диктанта в 2018 году площадка ПНИПУ может быть задействована в более широком масштабе — мы готовы принять порядка 5000 участников и оснастить аудитории технически.

По итогам диктанта будет составлена карта правовой грамотности участника и дана рекомендация по повышению правовой грамотности.



