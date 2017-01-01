В Прикамье станет на девять автобусных маршрутов меньше

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Фото: Константин Долгановский

Министерство транспорта Пермского края выпустило приказ об отмене девяти межмуниципальных автобусных маршрутов.

Приказ выступает в силу через 180 дней после официального опубликования. В размещенном на сайте ведомства документе сказано, что будут отменены следующие маршруты: №145 «Краснокамск — Пермь II», №152 «Мысы — Шоколад», №163 «Оверята -Краснокамск», №199 «Краснокамск — Курья», №№ 206, 520 и 537 «Краснокамск — Пермь», №336 «Майский — Пермь» и №433а «Ул. М. Рыбалко — Краснокамск».

Отметим, согласно реестру межмуниципальных регулярных перевозок, сейчас в Пермском крае легально работают более 400 автобусных маршрутов.