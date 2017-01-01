В Viber появилось расписание пермского общественного транспорта

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МКУ «Гортранс» запустило в мобильном приложении Viber паблик аккаунт «Пермский транспорт».

Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, чат-бот позволяет узнать плановое расписание нужного маршрута и время прибытия ближайшего транспорта на остановку. При выдаче фактического времени прибытия учитывается реальная обстановка на дорогах города. Также в системе размещена информация о льготных проездных документах, новости об изменениях работы общественного транспорта и погода.

Навигация в чат-боте осуществляется посредством нажатия кнопок (выбор маршрута, направления, остановки), либо через отправку сообщения с названием остановки.

Для подключения к чат-боту необходимо с устройства, на котором установлен Viber, перейти по ссылке на сайте МКУ «Гортранс».