Дистанционное обучение детей-инвалидов в Прикамье организует московская i–Школа Министерство образования и науки Пермского края подвело итоги аукциона на организацию дистанционного образования 159 детей-инвалидов

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Фото: cotg.mskobr.ru

Контракт на 506,7 тыс. руб. выиграл единственный участник торгов - государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Москвы «Школа «Технологии обучения».

С 9 января по 31 декабря 2018 года подрядчик должен предоставить информационную образовательную площадку для размещения электронных учебных курсов и создать учителям и учащимся персональные электронные ящики. Учебные материалы и цифровые образовательные ресурсы должны содержать промежуточные и итоговые учебные задания, контрольные работы, видео-лекции, аудиоматериалы, иллюстрации и анимации, лабораторные работы и упражнения на понимание материала. При этом все образовательные ресурсы должны быть адаптированы к условиям работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, например, со слабым зрением или слухом.

Отметим, i-Школа «Технологии обучения» – это учреждение дистанционной поддержки образования детей-инвалидов и детей, не посещающих образовательные учреждения по состоянию здоровья. Школу открыли в 2003 году в рамках проекта «Развитие образовательной информационной среды для детей-инвалидов», который реализует Департамент образования Москвы.