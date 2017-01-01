Максим Решетников: Программы по благоустройству «разбудили» инициативу граждан На заключительном заседании совета муниципальных образований Пермского края подведены предварительные итоги работы в 2017 году

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Наиболее заметные изменения произошли в сфере дорожного ремонта и строительства. За текущий год отремонтировано 370 муниципальных дорожных объектов, исполнение объёма работ составило 97%. Губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что столь высокий показатель — результат работы в том числе и муниципальных образований: контракты были заключены вовремя, осуществлялся контроль за проводимыми работами.

В 2017 году в рамках программы «Безопасные и качественные дороги», инициированной президентом РФ Владимиром Путиным, проведены работы на 86 объектах (2 федеральных, 10 региональных и 74 местных).

В пресс-службе администрации губернатора Пермского края рассказали, что на приведение в порядок межпоселенческих дорог из краевого бюджета направлено 220 млн руб. Финансирование в этом же объёме предусмотрено и в бюджете на следующие три года. 400 км муниципальных дорог передано в уходящем году в краевую собственность, при этом финансирование муниципалитетов было сохранено в прежнем объёме.

Фото: Константин Долгановский

В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в Прикамье в 2018 году планируется отремонтировать 108 км дорог. Работы пройдут в краевом центре, Пермском, Краснокамском и Добрянском районах. В следующем году будет отремонтирована ещё 351 муниципальная дорога, при этом их число может увеличиться при появлении экономии во время проведения конкурсов.

Максим Решетников отметил важность появления в регионе нового инструмента обратной связи с жителями края — интерактивного портала «Управляем вместе».

«Люди видят, что это работающий механизм, и с его помощью можно решить вопросы. Но далеко не все понимают, какой объём работы скрывается за обращениями граждан — от фиксации вопроса до его решения на уровне муниципалитета. Это один из важных итогов нашей работы в этом году», — отметил глава Прикамья.

Фото: Константин Долгановский

Ещё один важный положительный итог работы муниципалитетов — благоустройство. По словам Максима Решетникова, в этом году, благодаря совместной интенсивной работе краевых и муниципальных властей, удалось сформировать не только систему работы, но и общее понимание того, что нужно людям: спрос на благоустройство и комфортную городскую среду у жителей региона крайне высок.

По всему краю проведены масштабные работы. Из федерального бюджета на условиях софинансирования было направлено 769 млн руб. на обустройство 524 дворовых и 80 общественных территорий, пяти парков. В ближайшие годы эта программа поддержки будет сохранена.

«Реализуя программы по благоустройству, мы с вами «разбудили» инициативу граждан. В крае реализуется очень много удачных проектов: поддержка ТОСов, самообложение граждан и инициативное бюджетирование», — отметил глава Прикамья.

Всего в этом году в рамках механизмов местного самоуправления увидело свет более 200 проектов. В следующем году средства на реализацию проектов, инициированных жителями, будут увеличены на 81% — со 107 млн руб. до 194 млн руб. В этом году на софинансирование проектов самообложения граждан было направлено 9 млн руб., в следующем году сумма увеличится сразу до 77 млн руб. Финансирование реализации проектов ТОСов повысится с 7 до 20 млн руб., а средства на проекты, реализуемые в рамках инициативного бюджетирования, — с 91 млн руб. до 97 млн в 2018 году и до 101 млн руб. — в 2019 году.

Также Максим Решетников подвёл итоги работы в сферах здравоохранения и образования. В муниципалитетах ведётся работа по строительству новых зданий для медучреждений, ремонту функционирующих поликлиник, вводятся в строй фельдшерско-акушерские пункты. Сформирована программа по строительству образовательных учреждений. За пять лет на территории региона появятся 27 новых учебных заведений. В ближайшие три года в Прикамье построят шесть детских садов в шести территориях края.

Глава региона отметил, что многие вопросы, копившиеся долгие годы, и которые были вскрыты во время встреч с жителями муниципалитетов, сейчас уже решаются.

В заключение губернатор края поднял вопрос укрупнения муниципалитетов как способ повысить их жизнеспособность. Произойдет изменение и в системе дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципалитетов. На это из регионального бюджета будет направлено 600 млн руб.

Также Максим Решетников вручил благодарственные письма главе Кишертского муниципального района Тамаре Конопаткиной, главе Добрянского муниципального района Константину Лызову, главе Филипповского сельского поселения Кунгурского муниципального района Сергею Мельникову, главе Култаевского сельского поселения Пермского муниципального района Сергею Морозову и главе Пермского муниципального района Александру Кузнецову.





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