12 декабря стартует третья сессия центра Юрия Башмета

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С 12 по 15 декабря состоится третья (зимняя) сессия образовательного центра Юрия Башмета на базе Пермской краевой филармонии.

Мастер-классы проведут:

— наследник великой нейгаузовской фортепианной традиции, ученик Евгения Малинина и многолетний ассистент Веры Горностаевой, лауреат международных конкурсов, солист Московской Академической филармонии, доцент Московской Государственной консерватории, преподаватель специального класса музыкального исполнительства в Московском государственном училище (МГУМИ) им. Шопена Сергей Главатских (фортепиано);

— лауреат международных конкурсов, доцент Московской Государственной консерватории им. Чайковского, преподаватель ЦМШ и ДМШ им. С.И. Танеева, наставник участников программы « Синяя Птица» (Телеканал «Россия») Анна Соколова (скрипка);

— солист-литаврист, концертмейстер группы ударных инструментов Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», лауреат конкурса компании Yamaha (2001, I премия) и Всероссийского конкурса исполнителей на медных духовых и ударных инструментах им. Нестерова (2002, I премия) Андрей Зубов (ударные).

В уроках мастерства по классу фортепиано, которые будут проходить в Органном концертном зале, примут участие 31 учащийся из Перми, Березников, Чайковского, поселков Полазна и Юго-Камский.

Уроки скрипки состоятся в репетиционном классе филармонии по адресу: Советская, 69. Участники — 20 ребят из Перми, Соликамска, Чайковского, Нытвы, Березников.

Впервые для шести юных пермских музыкантов в репетиционном классе филармонии по адресу: Советская, 69 пройдет урок по классу ударных.

По итогам мастер-классов 15 декабря в 18.00 в Органном концертном зале состоится гала-концерт педагогов образовательного центра Юрия Башмета и участников мастер-классов (состав будет определен педагогами).

По сообщению пресс-службы Пермской краевой филармонии

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