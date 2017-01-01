В Перми пройдет крупнейший в Восточной Европе конкурс стартапов

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Пермь станет первым городом тура самого масштабного в России мероприятия по поиску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд Open Innovations Startup Tour, организованного фондом «Сколково» при содействии других национальных институтов развития.

Региональный этап тура в краевой столице пройдет 6 и 7 февраля при поддержке губернатора Пермского края Максима Решетникова и при участии региональных министерства информационного развития и связи и министерства промышленности, предпринимательства и торговли.

Представители успешных стартапов, институтов развития и Фонда «Сколково» расскажут, что делает государство для поддержки начинающих предпринимателей, как понять, что проект на правильном пути и выбрать верную стратегию его продвижения. Компании смогут представить свои разработки экспертам и инвесторам по трем направлениям: биомедицина, промышленные технологии и информационные технологии. Также у них будет возможность получить рекомендации и скорректировать работу над проектом.

Основатели лучших проектов регионального этапа получат консультации экспертов, денежные гранты и призы от соорганизаторов. Кроме того, победители в регионах и все стартапы из города-столицы тура смогут принять участие в Startup Village в Москве, где уже побывали пермские старапы «Промобот» и «Лаборатория мультимедийных решений».

Отметим, что активность сообщества предпринимателей Прикамья проявляется и в участии в региональных конкурсах и конференциях таких, как Perm Startup Day, проведенный в феврале Фондом содействия интернет-инициатив (ФРИИ), и StartUP-Сабантуй, среди организаторов которого Российская венчурная компания и акселератор GenerationS. Кроме того, вопросы предпринимательства и проблемы стартапов регулярно обсуждаются на встречах с губернатором Пермского края.

Ранее глава Пермского края Максим Решетников отмечал, что поддержка малого и среднего предпринимательства — во главе повестки краевой политики: «Одним из долгосрочных приоритетов нам видится обучение и поддержка молодых предпринимателей. Надо привлекать молодежь в бизнес. Пределом их мечтаний должна быть не зарплата в 60 тысяч в банке, а обороты в миллиарды рублей в собственной компании, созданной с нуля. Только это будет двигать экономику завтрашнего дня вперед. Мы должны выращивать новаторов».

Как подчеркивает Пекка Вильякайнен, советник президента Фонда «Сколково», «никогда Россия не достигнет своих целей в модернизации экономики, если мамы и папы молодых российских талантов не начнут поддерживать и поощрять предпринимательство, стимулировать новое поколение не бояться открывать свои бизнесы». «Очевидно, что в рамках каждого отдельно взятого города Startup Tour, мы не поменяем в корне мировоззрение миллионов родителей, но услышанные истории успеха и действительно работающие модели функционирования собственного бизнеса после таких мероприятий попадают в масс-медиа и шаг за шагом знакомят общественность с этой современной бизнес культурой», — считает советник президента Фонда «Сколково».

В 2017 году в мероприятиях Open Innovations Startup Tour приняли участие свыше 5000 молодых ученых и предпринимателей, 33 проекта стали победителями регионального конкурса и прошли в полуфинал Startup Village.

Open Innovations Startup Tour — крупный конкурс и конференция для стартапов, которые проводятся Фондом «Сколково» в разных городах России начиная с 2011 года. Проект направлен на популяризацию технологического предпринимательства, поддержку региональных инновационных команд, проектов и развитие компетенций региональных сервис-провайдеров: операторов, инвесторов, патентных поверенных, региональных бизнес-инкубаторов и пр. Соорганизаторами OpenInnovationsStartupTour 2018 выступит Российская венчурная компания (РВК), а также Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Агентство по технологическому развитию (АНО «АТР»), Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), Фонд «ВЭБ Инновации», Фонд «Росинфокоминвест».

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