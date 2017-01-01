В Перми пройдёт отборочный этап фестиваля «Белая трость»

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18 декабря в Перми пройдет отборочный тур VIII Международного благотворительного фестиваля «Белая трость» по Приволжскому федеральному округу. На фестивале выступят незрячие и слабовидящие дети с вокальными и инструментальными номерами.

По итогам очного тура трое победителей от ПФО отправятся во Всероссийский детский центр «Орлёнок» для участия в финальном туре фестиваля. Кроме того, в «Орленке» будет организована тематическая инклюзивная смена с проведением мастер-классов по вокальному и инструментальному искусствам.

Фестиваль «Белая трость» проводится с 2010 года. Идея его проведения принадлежит благотворительному фонду певицы Дианы Гурцкой «По зову сердца», оказывающему помощь незрячим и слабовидящим детям.

Основной целью фестиваля является привлечение внимание к проблеме социализации детей с нарушением зрения, их творческая реабилитация. Организаторами отборочного этапа фестиваля по Приволжскому федеральному округу выступают Министерство образования и науки РФ и Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет.

Конкурсная программа начнется 18 декабря во Дворце культуры Всероссийского общества слепых в 12.00.

Белая трость обрела свое символическое значение еще в 1921 году, когда незрячий англичанин Джеймс Биггс, чтобы отличаться от обычных прохожих с тросточками, покрасил свою трость в белый цвет. Это же он советовал делать другим слабовидяшим. Белая трость в руках должна была стать символом социального статуса незрячего человека, своеобразным пропуском и удостоверением, ненавязчиво свидетельствующим о его особом положении.

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