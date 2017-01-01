За 10 дней декабря в пермском пункте обогрева получили помощь более 80 человек

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С 1 декабря в Перми работает мобильный центр необходимой социальной помощи для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

В армейской палатке площадью 60 кв. м можно разместить одновременно 60 человек. Все граждане, приходящие в палатку, получают горячее питание, теплую одежду, неотложную медицинскую помощь.

В Минсоцразвития Прикамья пояснили, что работа пункта обогрева на ул. Подгорной в районе Центрального рынка направлена на сохранение здоровья и жизни бездомных граждан в холодное время года, снижение инвалидизации лиц без определенного места жительства (предотвращение обморожения конечностей и переохлаждения) и оказание содействия по их дальнейшему жизнеустройству.

За десять дней декабря необходимую помощь уже получили более 80 человек.

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