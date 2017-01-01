Выходит в свет очередной номер журнала «Компаньон magazine»

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Главный герой «Компаньон magazine» №6 за 2017 год знаком читателям: его лицо уже появлялось на обложке журнала. Профессор ПГНИУ рассказал, как частная инициатива «Пермский конгресс учёных-юристов» за несколько лет превратилась в Межрегиональный российский форум классической юридической университетской науки и пояснил, почему в юриспруденции не бывает чудес — «Пермский стиль Валерия Голубцова».

Иногда сверхъестественные способности приписывают интернету. В действительности глобальная сеть не является панацеей от всех бед человечества, а зачастую становится источником новых проблем, утверждает просветитель Борис Грозовский в интервью «У нас искажена система стимулов».

Тема технического прогресса продолжена в двух других материалах номера. О прошлом технологий связи в Прикамье — история Светланы Федотовой «Дальняя-дальняя связь». О будущем виртуальном и реальном мироустройстве — мнение преподавателя Школы философии НИУ ВШЭ Кирилла Мартынова «Мы вляпались в будущее, не успев это осознать».

Разговор с доктором философских наук, профессором Еленой Трубиной «Город просто подворачивается под руку» возвращает нас в настоящее. Он про то, как «правильно смотреть» на окружающее нас пространство и влиять на его развитие.

Чтобы вырваться за пределы обыденности, люди путешествуют. И ищут счастье. Карина Турбовская искала своё на Кавказе — «Грузия в восьми тостах». Светлана Федотова нашла в Европе: «Увидеть Тоскану и жить счастливо».

Рано или поздно любое странствие заканчивается. Текст «На последнем рубеже» написан по случаю отмечаемого в этом году официального 15-летия пермского хосписа. На самом деле это место появилось гораздо раньше. Место, где «называют по имени-отчеству, курить дают, обезболивают и кошечку разрешают свою принести».

На страницах «Компаньон magazine» вы можете из первых рук узнать информацию о ведущих пермских брендах. Участники спецпроекта «Первые среди равных», лидеры разных рынков рассказывают об инновациях, о секретах своего успеха и о том, как им удаётся быть лучшими в высококонкурентной среде.

Парикмахер Сергей Шаров, открывая первый магазин здорового питания «Лакшми», не имел чёткого бизнес-плана, а в качестве стартового капитала использовал средства от продажи квартиры. К чему привела эта авантюра спустя 4,5 года читайте в материале «Сломать колбасный менталитет».

Пермяки умеют удивлять, признаёт Алексей Кортнев. С ним в Перми произошёл «Несчастный случай» по халатности.

Впрочем, здесь ещё не такое случается... Новый балет Сергея Райника, художественного руководителя театра «Балет Евгения Панфилова» наполнен уральской мистикой… Подробности в интервью с Райником «Современный танец — это наше тело, это наша жизнь».

Танцуйте и не останавливайтесь. Счастливого Нового года!

Ваш «Компаньон magazine»

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