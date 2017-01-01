Каток у Театра-Театра возведёт «Творческая мастерская Алексея Губанова» Работа бесплатного катка обойдется властям Перми в 3,36 млн руб.

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Фото: Константин Долгановский

Агентство социокультурных проектов города выбрало подрядчика на оборудование, обслуживание и демонтаж ледового катка на площади у Театра-Театра.

В конкурсную комиссию поступила только одна заявка на участие — от ООО «Творческая мастерская Алексея Губанова» из Кунгура. В результате компанию, которая не первый год возводит в Перми ледовые городки, катки и устанавливает новогодние ели, признали победителем.

Подрядчик должен возвести на участке до 30 декабря ледовый каток, установить художественную подсветку, создать две скульптуры из снега, оборудовать место для проката коньков, обогрева посетителей, камеры хранения и поставить три лавочки для отдыха. Также «Творческая мастерская Алексея Губанова» обязана предусмотреть отдельное изолированное от площадки общего катания место для маленьких детей и начинающих кататься.

Каток будет работать ежедневно, предварительно с 10:00 до 22:00, вплоть до 18 февраля. В новогоднюю ночь часы работы продлят до 4 утра. Все это время подрядчик должен будет следить за состоянием катка, реставрировать и сметать со льда выпавший снег.

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