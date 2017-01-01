«Справедливая Россия» собирается создать фракцию в Пермской гордуме
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Таким образом, у всех политических партий, представленных в гордуме Перми, будет зарегистрированная фракция. Ранее свои объединения зарегистрировали «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Яблоко».
Как сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье», во фракцию «Справедливой России» войдут депутаты Вероника Куликова и Михаил Бесфамильный. Руководителем объединения станет лидер реготделения партии Вероника Куликова.
Проект решения рассмотрят 19 декабря на ближайшем заседании гордумы.
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