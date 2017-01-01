В Перми жители части Индустриального района на сутки останутся без воды

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Завтра, 12 декабря с 09.30 до 15.00 останутся без воды жители Дзержинского района по адресам: Букирева 10, 10а, 15, 16; Генкеля, 1а, 3, 3а, с 4 по 9 дома, 15, 16, 17; Дзержинского, 1, 1, 2, 10, 12, 15, 16, 16а, 17, 25, 27, 28, 30, 32, 36; Ленина, 89, 91; Лесозаводская, 6; Данщина, 4, 5, 6, 6а, 7,19, 28; Сухобруса, 1, 12, 25, 27.

Также с 12 декабря с 09:30 на сутки отключат воду в Индустриальном райлне на Карпинского 1, 2, 3, 4, 5, 7; Левченко 9, 11, 13, 17; Луньевская, 3 и Самолётная, 4.

Как сообщили в «Новогор-Прикамье», отключения связаны с планово-ремонтными работами.

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