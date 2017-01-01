Муниципалитетам сохранят финансирование после объединения Губернатор Максим Решетников поддержал объединение территорий

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Вчера, 8 декабря, губернатор Максим Решетников на ежегодном приёме совета муниципальных образований Пермского края выступил с сообщением об итогах уходящего года. В своём выступлении он также рассказал о плюсах объединительных процессов в муниципалитетах и гарантиях со стороны краевых властей в случае объединения.

Максим Решетников сообщил, что считает инициативу укрупнения муниципалитетов правильной не только с точки зрения сокращения числа чиновников. По его мнению, конечной целью укрупнения является формирование системы самодостаточных, эффективных и компетентных муниципалитетов.

«Я всегда привожу такой пример: у меня как у губернатора есть очень сложная задача сформировать эффективную команду правительства. Если на позиции министров, зампредов мы ведём кадровый отбор, находим достойных людей, то уже уровнем ниже найти в каждое министерство по квалифицированному, правильно мотивированному специалисту по закону о закупках «44-ФЗ» сложно. А помимо заместителя по закупкам нужно ещё найти зама по финансам, зама по экономике, человека, который знает, как управлять имуществом, и разбирается в этом сложном законодательстве. Ещё есть законодательство по защите конкуренции, кадровые и антикоррупционные вопросы. Проблемы с этим на уровне муниципальных районов и городских округов лишь усугубляются. Главы, которые здесь сидят, понимают, как сложно найти компетентного человека особенно, когда поправки к тому же «44-ФЗ» выходят пару раз в год», — пояснил губернатор.

На поселенческом уровне проблемы ещё сильнее. Но власть не может отдаляться от людей, поэтому, как утверждает Максим Решетников, её представители в поселениях должны быть.

«Останутся те же главы поселений, но просто в чуть другом статусе и с другим функционалом. Им не надо будет думать, как правильно написать конкурсную документацию и по какому коду бюджетной классификации провести те или иные расходы. Они будут общаться с населением, контролировать, как реализуются проекты, делается ремонт и так далее. Но при этом, на уровне чуть выше будет нормальная команда, единая для всех, которая будет заниматься всеми этими процессами», — добавил глава региона.

При этом Максим Решетников отметил, что краевые власти не будут принуждать районы и города к объединению, если там у людей нет понимания или согласия Земских собраний и городских дум. «Не готовы, или вас всё устаивает, никто к вам и не подойдет с таким вопросом. Там, где созрели — приходите, поддержим», — заявил губернатор.

Глава региона также сообщил, что в ближайшие недели в Законодательное собрание будет внесён законопроект, который предполагает, что округам в связи с объединением не будут сокращать дотации из краевого бюджета.

«Просто мы фиксируем те суммы, которые были до объединения. И какая бы система не сложилась потом, меньше этой суммы уже не будет. Я также считаю, что мы должны дать определённые гарантии людям, занимающим должности на уровне муниципальных районов и поселений. Поэтому, если после объединения их сократят, мы должны гарантировать им в течение какого-то времени тот уровень дохода, который у них был. Но это в том случае, если эти люди по каким-то причинам не найдут работу в новой системе», — отметил Максим Решетников.

Глава Пермского района, председатель Совета муниципальных образований Пермского края Александр Кузнецов сообщил «Новому Компаньону», что поддерживает позицию губернатора касательно темы объединительных процессов в муниципалитетах.

«Он чётко сказал, что процесс объединения должен идти изнутри, без какого-либо внешнего давления. Считаю этот подход совершенно правильным. Квалифицированных кадров, готовых и способных сегодня решать задачи, которые стоят перед муниципалитетами, к сожалению, пока не хватает, особенно на уровне сельских поселений. Ну, где в сельском поселении можно найти специалиста, досконально знающего «44-ФЗ»?» — пояснил Александр Кузнецов.

Глава Краснокамского района Виктор Соколов также считает, что сейчас объединение для муниципалитетов является стратегической необходимостью.

«Я согласен с Максимом Геннадьевичем, что объединение с точки зрения согласования всех интересов необходимо для того, чтобы территории развивались и стали конкурентоспособными. Ресурсы должны аккумулироваться».

Отметим, инициатива объединения города и района сейчас обсуждается, в частности, в Краснокамске, Чайковском, Кизеле и Гремячинске.

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