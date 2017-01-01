Пермские спортивные клубы рискуют остаться без спонсоров Краевые власти хотят мотивировать спортсменов учиться зарабатывать деньги самостоятельно

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Фото: ГК «Пермские медведи»

В 2018 году министерство спорта Пермского края собирается снизить размеры субсидий профессиональным клубам на 5% — с 381 до 362 млн руб., сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье». По словам министра физической культуры, спорта и туризма Прикамья Олега Глызина, это нужно, чтобы мотивировать клубы самостоятельно искать спонсоров и учиться зарабатывать деньги. При этом руководители клубов отмечают, что найти генеральных спонсоров без поддержки краевых властей практически нереально. Кроме того, компании все чаще отказываются финансировать профессиональный спорт из-за экономической ситуации в стране.

Напомним, чтобы получить субсидию от краевых властей профессиональным клубам, нужно привлечь такую же сумму самостоятельно. Как правило, это деньги спонсоров и доходы спортивных сообществ от средств, полученных за права на телетрансляцию, продажу билетов, сувенирной продукции и трансферов игроков.

Генеральный директор гандбольного клуба «Пермские медведи» Алексей Никифоров рассказал «Новому Компаньону», что спортсменов давно предупредили об уменьшении краем процента своего участия в жизни клубов.

«Мы были готовы к этому и ждали. На сегодняшний день нас гораздо больше интересуют титульные спонсоры, которые раньше были практически у каждого профессионального клуба. Если наши генеральные партнеры откажутся со следующего года финансировать клуб, это будет для нас большим ударом. Неизвестно, можно ли выжить в такой ситуации. Раньше, помимо помощи из бюджета, край помогал нам в поисках партнеров. И за это, поверьте, ему низкий поклон», — рассказывает Алексей Никифоров.

По его словам, клубу всегда удавалось находить сумму, которая была необходима для получения субсидии. Это было очень тяжело, долго и кропотливо, потому что практически все собственники больших компаний, советы директоров, которые могут спонсировать спорт, находятся за пределами края — в Москве. Часто для решения таких вопросов уровня руководителей краевых профессиональных клубов не хватало. И этот вопрос на себя брал руководитель региона. «Сейчас же клубы готовят к тому, что поступлений со стороны спонсоров, найденных с помощью властей, больше не будет. И мы с коллегами не уверены в собственных возможностях для решения этой задачи», — сомневается Алексей Никифоров.

«Если честно, сейчас мы даже не знаем, как отправить команду на следующий тур. Если клубы лишатся финансирования, тогда придется определяться, уходим ли мы из элитного дивизиона или остаемся. То, что сегодня случилось с волейбольным клубом «Прикамье» — это беда и наша боль», — добавляет он.

Напомним, волейбольный клуб «Прикамье» не смог набрать нужную сумму, чтобы получить субсидию. Сегодня у клуба даже нет денег, чтобы отправить игроков на матч в другой город, и команде засчитывают технические поражения. В конце ноября на сайте клуба появилось письмо во Всероссийскую федерацию волейбола, в котором говорилось, что в 2018 году «Прикамье» не сможет продолжить участие в Чемпионате России.

Сейчас руководство спортивных клубов с нетерпением ждет встречи на следующей неделе с краевыми властями, чтобы узнать «правила игры», по которым им предстоит жить следующий сезон. При этом, отмечает Алексей Никифоров, есть опасность того, что при отсутствии в Пермском крае профессиональных команд число занимающихся спортом людей сократится, а у детей не будет стимула попасть в команду мастеров.

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