В Перми впервые проходит бизнес-лагерь для старшеклассников

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Пермский край стал одним из 28 регионов страны, в которых по поручению Президента РФ проходит Всероссийский конкурс для школьников «Капитаны — мой первый бизнес».

Конкурс проводится в рамках открытой платформы «Россия — страна возможностей». От Пермского края в нем приняли участие более 1500 старшеклассников. Этой осенью они в режиме онлайн выбрали бизнес-направление и прошли образовательный трек под руководством известных блогеров.

Свыше 10 тысяч школьников по всей стране награждены денежными призами и ценными подарками от организаторов. Дополнительно экспертное жюри отобрало 2 000 лучших участников — школьников 10-11 классов, которые приглашены в региональные зимние школы с 7 по 10 декабря. Пермская площадка открылась в оздоровительном комплексе «Сосновый Бор» на Гайве, собрав 60 ребят из Прикамья.

Начальник управления общего образования Министерства образования и науки Пермского края Лариса Калинчикова на открытии лагеря отметила, что в числе финалистов конкурса оказались школьники не только из Перми, но и из Березников, Соликамска, Чайковского, Лысьвы, Осы и других городов и сёл региона.

Трёхдневная программа лагеря предусматривает обучение навыкам проектного подхода и предпринимательства и отбор бизнес-проектов с их последующей реализацией совместно со студентами и выпускниками факультета бизнеса «Капитаны» Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. Четверо выпускников Пермской бизнес-школы получат гранты на обучение в знаменитом Плехановском университете.

Отметим, что в Пермском крае создаются все необходимые условия для повышения интереса старшеклассников и студентов к предпринимательству. Так, прежде чем участвовать во всероссийских и международных конкурсах, учащиеся Прикамья имеют возможность попробовать свои силы в региональных. В частности, в крае реализуется федеральная программа «Ты — предприниматель», PERM STARTUP DAY, «Разведка боем», конкурс «УМНИК».

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Агент 570