В Перми вновь состоится благотворительный праздник «Зимнее дыхание»

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Фото: vk.com/zimneedyhanie

15 декабря в Пермском доме народного творчества «Губерния» пройдет семейный новогодний праздник «Зимнее дыхание», организуемый в поддержку детей, больных муковисцидозом.

В рамках мероприятия состоится благотворительная ярмарка, будут организованы мастер-классы для детей по изготовлению новогодних открыток и украшений, игровая программа «Новогоднее происшествие в стране троллей» и концерт творческих коллективов Перми.

«Наше благотворительное мероприятие проходит уже второй раз, и после его успеха в 2016 году мы нацелены на взятие новых высот, — комментирует председатель благотворительной организации «Общество помощи инвалидам и больным муковисцидозом «МечтаЯжить» Елена Мусина. — До недавнего времени дети с муковисцидозом были обречены. Но медицина развивается, и сегодня они получают шанс состояться в жизни. Этим мероприятием мы, жители города, показываем им, что не отворачиваемся от них и принимаем их такими, какие они есть. Этот благотворительный праздник найдет свое особенное место в культурном пространстве нашего города».

Праздник начнется 15 декабря в 17.00 в ПДНТ «Губерния».

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