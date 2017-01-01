Пермский край выделит более 95 млн руб. на проекты инициативного бюджетирования

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Министерство территориального развития Пермского края подвело итоги конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования.

Напомним, любой человек или общественная организация могли проявить инициативу, оформить её в проект, заручиться поддержкой у местных властей и совместными усилиями решить проблему в своей территории.

В конкурсе приняли участие 237 муниципальных образований Прикамья, представившие на конкурсный отбор 455 проектов. По результатам конкурса победителями признаны 102 проекта. Объём финансирования из бюджета Пермского края на их реализацию составит 96,5 млн. руб.

Перечень победителей размещён на сайте регионального Минтерразвития в разделе «Инициативное бюджетирование».

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