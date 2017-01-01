При мэрии Перми создадут санитарно-противоэпидемическую комиссию

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Коллегиальный орган необходим для координации действий подразделений администрации города, органов исполнительной власти Пермского края, заинтересованных служб, предприятий, учреждений и организаций, направленных на предупреждение эпидемий, массовых заболеваний и отравления населения.

Межведомственную комиссию возглавит замглавы администрации Перми Людмила Гаджиева, а ее заместителем станет руководитель краевого управления Роспотребнадзора и главный санитарный врач региона Виталий Костарев. Также в состав войдут представители МЧС, МВД и всех районных администраций города. На заседания могут приглашаться представители краевых властей, заинтересованных служб и ведомств, предприниматели, общественники, депутаты, ученые и специалисты.

Заседания комиссии будут проводиться по мере необходимости: при появлении информации о случаях массовых заболеваний и отравлений населения или по письменному обращению каких-либо служб, ведомств, организаций и учреждений.

Члены комиссии будут оперативно рассматривать вопросы, связанные с возникновением и предупреждением массовых заболеваний и отравлений, а также введением на территории Перми карантина. Решения, принимаемые комиссией, будут носить рекомендательный характер. При этом комиссия имеет право ставить перед соответствующими органами вопрос об отстранении от работы или привлечении к ответственности должностных лиц, по вине которых произошло массовое заболевание или отравление.

Постановление администрации города о создании межведомственной комиссии пока находится на стадии обсуждения и проходит антикоррупционную экспертизу.

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