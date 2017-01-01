12 декабря в Перми перекроют ул. Монастырскую

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Движение транспорта на участке от ул. Максима Горького до дома №3 по ул. Монастырской будет закрыто с 06.00 до 20.00. Это требуется для проведения церемонии открытия на Речном вокзале и вокзале Пермь-I исторического парка «Россия — Моя история».

Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, с 12.00 до 18.00 троллейбусный маршрут №1 будет сокращен до ул. Советской. Автобус №3 в направлении микрорайона Нагорный от пересечения ул. Монастырская и 25 Октября будет следовать по ул. Монастырская и Комсомольскому проспекту, а в обратном направлении — по ул. Сибирская, Советская, 25 Октября и Монастырская.

Также с 06.00 10 декабря до 00.00 13 декабря в районе домов №2 и №3 по ул. Монастырской будет запрещена парковка автомобилей.

Напомним, выставка «Россия — моя история» (0+) посвящена истории России с древнейших времен до наших дней и является частью общероссийской системы мультимедийных исторических парков. Подобные выставки уже открыты в тринадцати регионах.

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