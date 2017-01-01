Дом актёра получил президентский грант Творческий конкурс открыт не только для театральных деятелей

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Пермское отделение Союза театральных деятелей России (СТД РФ) стало победителем конкурса президентских грантов 2017 года. Автором проекта «Дом Актёра. Открытое пространство «Welcome» стала Марина Зорина, в недавнем прошлом — директор Пермского ТЮЗа. По её словам, проект направлен на то, чтобы расширить идейно и тематически творческое пространство Дома актёра.

Марина Зорина

Фото: Константин Долгановский

Марина Зорина, автор проекта «Дом Актёра. Открытое пространство «Welcome»:

— До сих пор Дом актёра был местом, где игрались антрепризные спектакли актёров пермских театров. Мы хотим, чтобы он стал местом реализации оригинальных, даже авангардных творческих идей, не только театральных.

В результате реализации проекта Дом актёра должен стать открытым общественным пространством, где созданы условия для творческой самореализации и коммуникации креативных городских сообществ; публичным местом, где можно проводить или посещать различные мероприятия, обмениваться идеями и навыками, находить сторонников или партнёров для воплощения своих инициатив.

С 1 декабря 2017 года до 31 января 2018 проходит первый этап проекта — открытый конкурс заявок идей и инициатив, которые будет оценивать общественный экспертный совет в составе художника Юрия Лапшина, заместителя председателя правления Пермского отделения СТД РФ Софьи Ляпустиной, искусствоведа Ольги Клименской, директора департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгения Хузина, начальника Центра общественных связей ООО «Лукойл-Пермь» Виктора Инодорцева, руководителя АНО «Центр творческого развития» Вячеслава Чуистова и менеджера культуры, фотографа Марии Долгих.

Информация о проведении конкурса будет размещена на сайте Пермского отделения СТД РФ: https://stdrf-perm.ru/std/proekty , а также в социальных сетях. Приём заявок — по электронному адресу: dom.actera@yandex.ru .

Основной этап проекта пройдёт с января по ноябрь 2018 года. В это время планируется осуществление проектов — победителей конкурса. Дом актёра будет бесплатно предоставлять помещения, оказывать техническую и информационную поддержку участникам проекта, при необходимости приглашать специалистов для консультаций и практической помощи.

За время проекта должно быть осуществлено не менее 36 культурных событий: театральных и прочих представлений различных жанров исполнительского искусства, мастер-классов, лекций, выставок, дискуссионных площадок.

Проект носит некоммерческий характер. Его организаторы особо подчёркивают, что потенциальные участники должны понимать, что получат возможность не извлечения дополнительного дохода, а воплощения свей идеи или исполнения мечты.

Одна из задач проекта — привлечь внимание потенциальных благотворителей и бизнес-сообщества к творческим инициативам горожан.

Ряд проектов, входящих в «Открытое пространство», уже начал реализовываться на площадке Дома актёра. Так, начался цикл лекций театрального критика Татьяны Тихоновец, которая за пять вечеров расскажет о современном театральном процессе в России и в мире.

На конкурс президентских грантов 2017 года было представлено 9 543 проекта. В число победителей вошли 2 243 некоммерческие организации из 85 регионов страны. Общая сумма грантов, выделяемых по итогам конкурса, составляет 4,404 млрд руб. Пермское отделение СТД РФ получило грант в размере 1,297 млн руб.

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