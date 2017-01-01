В Кировском районе демонтировано 20 самовольно возведенных строений

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Администрация Кировского района Перми принудительно демонтировала 20 строений, у владельцев которых отсутствовали документы на землю или сами постройки.

В администрацию района поступали жалобы от горожан и управляющей компании «Причальная» на аварийные гаражи, находящиеся во дворах домов по улице Маршала Рыбалко, 1 и 3, рядом с остановкой «Рынок», сообщает пресс-служба городской администрации. Заброшенные гаражи стали пристанищем для лиц без определенного рода занятий, а рядом с ними скапливался бытовой и строительный мусор.

«Владельцам было дано время на добровольный демонтаж объектов, однако они проигнорировали требования», — поясняет начальник сектора градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Кировского района Евгений Пономарев.

В итоге 14 гаражей пошли под снос. Кроме того, по улице Шишкина, 41 был снесен комплекс из шести объектов капитального строительства общей площадью более 200 кв. м, где хранилась и эксплуатировалась грузовая и строительная техника, складировались строительные материалы.

В 2018 году работы по демонтажу незаконных объектов будут продолжены.

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