Картину Леонардо да Винчи у Дмитрия Рыболовлева купил саудовский принц

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Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

В ноябре бывший собственник «Уралкалия», миллиардер Дмитрий Рыболовлев продал шедевр Леонардо да Винчи «Спаситель мира» за рекордные для торгов $450,3 млн.

До недавнего времени имя нового обладателя шедевра не разглашалось. Как сообщает The New York Times, покупателем картины Леонардо да Винчи стал саудовский принц Бадер бин Абдулла. Принц не является коллекционером предметов искусства и сделал покупку в самый разгар антикоррупционной кампании.

Отметим, «Спаситель мира» выставят в музее Лувр Абу-Даби в ОАЭ.

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