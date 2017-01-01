Максим Решетников: Нужно сделать всё, чтобы у людей было понимание, что они вовремя получат жильё в новостройке Пермский край и банк «Российский капитал» подписали соглашение о сотрудничестве

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Документ подписан губернатором Пермского края Максимом Решетниковым и председателем Правления АКБ «Российский Капитал» Михаилом Кузовлевым.

В администрации губернатора пояснили, что соглашение предусматривает взаимодействие краевых властей с банком в целях решения задач социально-экономического развития Пермского края.

До конца 2017 года у банка «Российский капитал» завершится процесс смены акционера. Им станет Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). Банк сконцентрируется на выдаче ипотеки и кредитовании строительства, таким образом «Российский капитал» становится основным ипотечно-строительным банком страны. Кредитная организация будет способствовать выполнению задачи, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным — обеспечить плавный переход от долевого строительства к проектному финансированию застройщиков.

«Банк «Российский капитал» является 100% государственным, и нам важно, что банк уже присутствует в крае, его филиал уже год работает в регионе, — отметил губернатор Максим Решетников. — Приоритет для нас — выстраивание прозрачной и понятной системы кредитования в строительной отрасли. Нужно сделать всё, чтобы у людей было понимание, что они вовремя получат жильё в новостройке».

Как отметил председатель Правления АКБ «Российский капитал» Михаил Кузовлев, после смены акционера банк сменит и бренд на «ДОМ.РФ Банк».

«Мы будем фокусироваться на ипотечном кредитовании жителей и кредитовании строительных организаций. — Для нас сотрудничество с Пермским краем приоритетно, уверен, что подписание сегодняшнего соглашения придаст новый импульс нашей совместной работе», — уверен Михаил Кузовлев.

Справка:

8 ноября 2017 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства РФ о передаче 100% акций банка «Российский капитал» из казны Российской Федерации в АИЖК. Основным направлением банка станет ипотечное кредитование и финансирование жилищного строительства. В рамках обновленной стратегии перед банком стоит цель войти в ТОП-3 к 2020 году по объёмам выдачи ипотеки.

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