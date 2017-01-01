Финансирование ремонта больниц в Лысьве увеличат в два раза

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Сегодня, 7 декабря, губернатор Пермского края Максим Решетников встретился с главой Лысьвенского городского округа Александром Гончаровым.

Глава Прикамья подчеркнул подчеркнул промышленную значимость Лысьвы для экономики региона. Губернатор отметил, что, несмотря на некоторые трудности в развитии металлургического завода и чулочно-перчаточной фабрики, промышленность в городском округе поддерживается и прогрессирует.

«Лысьва — очень значимый муниципалитет для Пермского края. Город для вас родной, кроме того, Вы вернулись в должность главы муниципалитета, знаете все тонкие места территории. Вы многое успели сделать в этом году, но нужно продолжать двигаться дальше», — отметил Максим Решетников.

Лысьвенский городской округ — важный центр Прикамья, в котором реализуются краевые проекты. В этом году из краевой казны на дорожные работы в Лысьве направлено 44,7 млн руб., на эти средства выполнен ремонт 31,5 км дорог. В частности, ремонт участка дороги «Кунгур — Соликамск» и моста через реку Лысьва. В следующем году краевое финансирование дорожных работ будет увеличено до 47 млн руб.

Еще одно направление для постоянного контроля — это образование. В следующем году в Лысьвенском городском округе будут построены две новые школы: в Лысьве и в деревне Канабеки. Александр Гончаров рассказал, что площадка под новое учебное заведение в Лысьве подготовлена с учётом строительства детского сада. «Мы рассчитываем в следующем году приступить к строительству. Основным вопросом сейчас является проведение индексации стоимости проекта и поиск подрядчика», — отметил Александр Гончаров. Губернатор пояснил, что изначально стоимость строительства школ в Пермском крае была занижена, эта информация была доведена до Министерства строительства РФ. Индексация будет проведена, и стоимость строительства учебных заведений в регионе будет увеличена.

Одним из приоритетных направлений для Лысьвы, как и для всего края, также является повышение качества и доступности здравоохранения. В этом году начали реализацию проекта «Новая поликлиника». Лысьвенская городская больница стала одним из его активных участников, на ремонт было направлено 4,8 млн рублей из краевого бюджета. Ремонт больницы для лысьвенцев — долгожданное событие, и заслужил высоких оценок от населения. Губернатор отметил, что в 2018 году финансирование ремонта больниц будет увеличено в 2 раза.

Помимо этого, на встрече был рассмотрен вопрос популяризации массового и дворового спорта. Это важное направление для всего Пермского края, и для его реализации в Лысьве до 2022 года будет построено не менее 3 универсальных спортплощадок. Также Александр Гончаров рассказал, что сейчас ведется работа по созданию проекта по благоустройству городской набережной.

В свою очередь губернатор пообещал поддержать значимые начинания муниципальных властей на уровне краевого Правительства.

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