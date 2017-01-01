Пермяки более 100 тысяч раз воспользовались правом бесплатных пересадок на городском транспорте

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Напомним, с 1 ноября МУП «Пермгорэлектротранс» запустило пересадочную систему на маршрутной сети трамваев и троллейбусов.

Управление проанализировало итоги месяца работы бесплатных пересадок на электротранспорте. С 1 по 30 ноября пассажиры воспользовались бесплатными пересадками свыше 110 тыс. раз. Из них 83 тыс. пересадок были совершены на трамвайных маршрутах и 27 тыс. на троллейбусных.

В среднем в будний день пассажиры совершают 4 тыс. 432 пересадки. Среднее количество пассажиров платной категории осталось на прежнем уровне — 2,5 млн в месяц.

Добавим, с 5 декабря в пересадочную систему был включён автобусный маршрут №62 «Ипподром — м/р Крохалева».

В городской администрации напоминают, что бесплатные пересадки возможны как между одним видом транспорта, например, с трамвая на трамвай, так и между тремя, например, троллейбус — автобус №62 — трамвай. На билетах, по которым можно совершать бесплатные пересадки, указано, что он действителен для пересадки пассажиров в течение 40 минут. Также на билете отображено время приобретения для проверки его кондукторами. Минуты исчисляются с момента приобретения билета.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Быстрый поиск трамвай Пермгорэлектротранс общество троллейбус

Агент 570