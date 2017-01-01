В Пермском крае зарегистрирован миллионный пользователь портала госуслуг Миллионным пользователем Единого портала государственных услуг из Пермского края стала жительница Полазны

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Первый заместитель министра информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин сообщил, что это очень значимое событие не только для краевых властей, но и для единого оператора портала - ПАО «Ростелеком».

«С начала первого года работы портала количество пользователей выросло почти в 20 раз. Если в 2015 году на портале было зарегистрировано всего 160 тысяч жителей Пермского края, то в этом году мы фиксируем миллионного пользователя. Темпы грандиозные», - рассказывает Игорь Никитин.

По словам чиновника, в этом году самыми популярным услугами на портале госуслуг стали: получение информации о состоянии индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде, получение или замена водительского удостоверения, регистрация автомобиля, запись в детский сад и получение повторного свидетельства о регистрации рождения. Следом по популярности идут услуги регистрации по месту жительства, выдача повторного свидетельства о регистрации брака, изменение данных автовладельца, получение паспорта при достижении 18-летнего возраста и снятие автомобиля с учета в связи с утилизацией.

Также Игорь Никитин сообщил, что правительство Пермского края намерено увеличить скорость оказания услуг в электронной форме и через МФЦ: упростить способ оказания тех или иных услуг, а также уменьшить количество обращений в органы власти или муниципальные образования. Кроме этого, планируется начать оказывать услуги целыми перечнями в зависимости от жизненной ситуации, что позволит людям получать несколько услуг одновременно. Например, при рождении третьего ребенка можно будет автоматически подать заявление на регистрацию новорожденного и материнский капитал.

По словам директора Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Романа Сандалова, каждый день на портале в среднем регистрируются 1,2 тыс. жителей Пермского края.

«Это говорит о том, что это не просто какая-то игрушка или формальность, а действительно востребованная история, которая несет конечному пользователю четкую и понятную пользу. В этом году на портале госуслуг мы отметили резкий рост количества зарегистрированных граждан. Это во многом связано с активным строительством сетей связи по всему Пермскому краю. Миллион пользователей - это не предел. Если задача министерства делать портал проще, то наша - делать его доступнее с помощью развития сетей широкополосного доступа и информирования жителей Пермского края о возможностях портала», - отметил Роман Сандалов.

Напомним, для получения государственных услуг в электронном виде необходимо быть зарегистрированным пользователем портала госуслуг. Для регистрации нужно заполнить анкету на сайте, после чего подтвердить свою личность в любом Центре обслуживания пользователей, адреса которых можно уточнить на Едином портале госуслуг. При себе необходимо иметь паспорт и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

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